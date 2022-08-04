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В столице открылось новое муниципальное предприятие "Бишкекводхоз"

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В Бишкеке открылось новое муниципальное предприятие "Бишкекводхоз". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, предприятие открылось в целях развития и эффективного управления водохозяйственными объектами, улучшения системы обеспечения поливной водой в городе Бишкек, а также повышения ответственности исполнителя работ и услуг по обеспечению поливной водой на территории столицы, ускорения решения вопросов по восстановлению и ремонту ирригационных и коллекторно-дренажных сетей и скважин.

"Создание предприятия "Бишкекводхоз" позволяет:

- комплексно решить вопросы по улучшению зеленого облика столицы, своевременно производить ремонтные работы по ирригационным и коллекторно-дренажным сетям, подающим каналам;

- регулировать подачу поливной воды и ее рациональное использование по назначению;

- своевременно проводить работы по очистке и текущему ремонту ирригационных сетей и подающих каналов;

- усилить контроль за использованием поливной воды хозяйствующими субъектами, что способствует увеличению доходной части за услуги по подаче поливной воды.

На сегодня функция по текущему содержанию и ремонту ирригационных и коллекторно-дренажных сетей, магистральных каналов, поливочных водопроводов и поливочных скважин, подача поливной воды на территорию города Бишкек возложена на муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз"", - говорится в сообщении мэрии столицы.


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URL: https://www.vb.kg/421160
Теги:
вода, Бишкек, мэрия
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