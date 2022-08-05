На память о Мастере

Мемориал одного из лучших тренеров республики по таэквондо (WT) мастера спорта международного класса Валерия Тена прошел в Бишкеке. Общекомандную победу завоевали воспитанники ученика мастера - Эржана Исаева.

- Я рад, что могу достойно продолжать дело своего наставника, - сказал Эржан Исаев. - Валерий Виссарионович воспитал многих известных таэквондистов Кыргызстана, они занимали ведущие места на многих международных соревнованиях. Мой наставник мог воспитать застенчивого мальчишку в закаленного мастера даяна, научил нас стремиться к победе даже в схватке с более сильным соперником. Я в своей работе всегда буду стараться действовать так же, как и мой учитель.

Эржан Исаев начал заниматься таэквондо в четвертом классе. В секцию к Валерию Тену пришли более 30 мальчишек, но осталось только десять, в том числе и Эржан. Ученик привлек к себе внимание опытного наставника прежде всего упорством, стремлением побеждать в каждом поединке.

Как рассказали в Ассоциации таэквондо (WT), Валерий Тен сразу увидел в своем ученике спортивный талант. Эржан быстро схватывал все рекомендации тренера, был от природы очень техничным, имел, как говорят единоборцы, скоростное мышление. А когда у Эржана что–то не получалось, он оставался в пустом спортзале и мог еще часами отрабатывать сложные приемы.

Эржан Исаев пять раз выигрывал чемпионаты республики, успешно выступал на международных соревнованиях в Китае, многих других странах. Но особо гордится таэквондист бронзовой медалью, завоеванной на Всемирной универсиаде в Южной Корее. Эта страна для всех единоборцев является своеобразной Меккой, а потому успехи на даянах Южной Кореи ценятся особенно.

Немаловажная деталь: Валерий Тен еще несколько лет назад увидел у Эржана Исаева тренерские способности. Поэтому он поручал своему ученику проводить сначала с малышами разминки, а потом включаться и в тренировочные процессы. И с этой задачей Эржан Исаев справлялся на отлично.

Месяц назад ученик Исаева - Ильяс Хан - стал победителем международного турнира Korea–open. Этот успех они посвятили памяти Валерия Тена, а в Ассоциации таэквондо отметили, что Эржан Исаев может в скором времени стать одним из ведущих наставников по таэквондо (WT) в Кыргызстане.