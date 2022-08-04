Школа № 61. Родители предложили Бейшеналиеву выход из ситуации

Члены родительского комитета школы №61 в Бишкеке также обратились в редакцию vb.kg, чтобы озвучить свое мнение по поводу конкурса директоров школ.

"Оставьте в покое школу №61! Мы, родители нашей школы, в начале июля давали пресс-конференцию, где подробно изложили наши аргументы. Основной аргумент – школа №61 занимает первое место в рейтинге школ города Бишкек в течение более 10 лет. И этот рейтинг создается не путем опроса или обзванивания граждан, а он предоставлен мэрией Бишкека на основании аттестации школ, которую проводит городское управление образования", - заявили они.

Одна из гостей редакции Алтынай посоветовала руководству Минобразования обратить внимание на сам указ президента.

"В соответствующем указе президента КР Садыра Жапарова говорится о мерах по повышению эффективности и деятельности руководителей государственных школ. То есть указ направлен на повышение эффективности деятельности руководителей школ. Эффективность деятельности директора школы №61 подтверждается в течение многих многих лет успехами учеников, огромным количеством золотых сертификатов ОРТ, большим количеством побед учащихся на международных академических олимпиадах, а также участием школьников на различных спортивных мероприятиях, в том числе и в турнирах по шахматам.

Почему это имеет огромное значение? Поскольку развитие личности, а именно воспитание наших граждан происходит не только в семье, но и в школе. А школьная среда – это не только одноклассники, но в первую очередь это педагоги, которые своим ежедневным примером показывают, как надо жить, что правильно и что нет. Педагоги школы №61 и в первую очередь директор Низовский Юрий Николаевич ежедневно учат наших детей высоким моральным качествам. Они учат наших детей прощать, быть терпимыми, познавать новое.

Практически, все выпускники школы №61, в том числе и те, у которых средние показатели, это граждане нашей страны, которые достойно будут представлять нашу страну в мире и которые будут развивать нашу страну в различных сферах.

Мы очень сильно переживаем за то, что поскольку государство – это территория и население, то вот эти инициативы Минобразования ставят под угрозу суверенитет нашей родины", - сказала она.

Алтынай, сторонники этой инициативы заявляют, что многие директора школ сидят на своих местах по 20 и более лет, но результативность у них нулевая. Вы согласны, что таких директоров школ нужно менять?

Вы знаете, я не могу ничего сказать про другие школы. По поводу стажа и опыта работы, конкретно возьмем министра Бейшеналиева. В октябре 2020 года его назначили министром образования, он немного поработал и потом недолгое время проработал в ООН. Затем он вновь становится главой Минобразования. Неужели он считает, что за короткий срок сумел доказать свою эффективность.

Что касается опыта работы и стажа, то в госорганах многие начальники работают по много лет. Помнится, даже ввели ротацию во избежание коррупционных схем, но в отношении директоров школ этот подход недопустим. Директоры школ – это не просто чиновники, которые распоряжаются каким-то административным ресурсом. Прежде всего это люди, которые управляют огромным коллективом учителей, воспитывающих наших детей. И если школа успешна, то директора этого учебного заведения нужно поддерживать. К слову, наш президент Садыр Жапаров в 2021 году наградил директора школы №61 Юрия Низовского орденом "Данк", что само по себе говорит о многом.

Хорошо, что вы посоветуете министру образования?

Конечно, мы, родители, понимаем, что если мы обозначили проблему, то нам следует предложить какое-то решение. Проблемы как таковой нет. Если Министерство образования считает необходимым провести реформу в рамках указа о повышении эффективности руководителей школ, то необходимо начать с тех школ, где эффективность низкая. Вот и все. А кто определяет эту эффективность? Допустим в Бишкеке этим занимается управление образования при мэрии столицы, которое проводит аттестации школ. В других регионах наверняка есть местные органы управления. Естественно, также потребители услуг образования: родители и учащиеся могут определить эффективность.

В целом определить эффективность руководителя школы не сложно. В первую очередь успешное сдача ОРТ, участие в академических олимпиадах и мнение родителей по организации учебного процесса. Тем более, что в нашей демократической стране родители никогда не замалчивают проблемы, а открыто говорят о всех нарушениях в школе. Поэтому я еще раз повторяю, необходимо начать реформу именно с тех школ, которые показали низкую эффективность. А успешные школы нужно поддерживать и вот именно за эту эффективность Юрий Низовский и был награжден орденом "Данк".

Что ждет школу №61 в случае смены директора?

В случае смены директора этой школы нас всех ждет ожидает смена педагогического коллектива. Мы не можем этого допустить, поскольку таких учителей с огромным опытом преподавания в нашей стране очень мало. Последствия непредсказуемы даже со стороны учащихся. Конвенция о правах детей предполагает, что каждый ребенок может выражать свое мнение, которое должно учитываться, с 10 лет. И в случае смены педагогов, учащиеся возможно тоже не будут молчать. Почему Министерство образования хочет разрушить то лучшее, что мы имеем? Может не нужно рубить наобум, а стоит прийти к здравому решению?