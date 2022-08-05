В Оше открылась художественная выставка "Южный авангард" (фото)

С 4 по 15 августа в Ошском областном музее изобразительных искусств имени Тургунбая Садыкова открылась художественная выставка "Южный авангард". Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, в церемонии открытия выставки приняли участие руководитель аппарата мэрии города Ош Камчыбек Досматов, общественный деятель, журналист Салима Шарипова, руководитель музея Бактыгуль Мидинова, художники южного региона, искусствоведы и деятели культуры. Выставка живописи организована в рамках стипендиальной программы сети школ BILIMKANA и общественного фонда TOLON MUSEUM.

В рамках церемонии открытия Досматов от имени мэра города Ош Алмаза Мамбетова поздравил собравшихся с открытием выставки, отметив, что работы художников южного региона всегда привлекали зрителей самостоятельностью мышления, удивляли ценителей смелыми экспериментами, вдохновляли коллег композиционными и цветовыми находками.

Отмечается, что в стипендиальной программе TOLON MUSEUM художники старались актуализировать линию авангарда, с помощью живописи обратить внимание общества на социальные проблемы.

Участниками выставки "Южный авангард" стали известные, талантливые, самобытные авторы: Улан Джалиев, Абдусамат Мырзаев, Латип Камалов, Алмасбек Самидинов, Ырысбай Толонов, Исмаил Урманов. Художники начали работать над своими работами в 2022 году и спустя 8 месяцев представили свои работы. Всего на выставке представлено 32 работы.

Организаторы отмечают, что весьма символично, что выставка "Южный авангард" началась в городе Ош, затем выставка переедет в столицу, работы художника можно будет увидеть в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева.