В Узбекистане в Термезе стартовали совместные узбекско-таджикские учения "Содружество-2022", сообщают СМИ.

В Минобороны Узбекистана не сообщили сколько продлятся учения и какое количество военнослужащих и бронетехники принимает в них участие. Также пока неизвестно, какие действия будут отрабатывать военнослужащие и являются ли проходящие учения плановыми.

Выступившие на торжественной церемонии открытия учений командующий войсками Юго-западного особого военного округа генерал-майор Зайнобиддин Иминов и заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Таджикистана генерал-майор Эгамзод Шароф Худойберди "выразили уверенность, что проведение данных дружественных совместных учений между вооруженными силами двух стран позволят еще более укрепить узы дружбы между государствами".

По окончании торжественной церемонии открытия на учебных точках и полосе препятствий Термезского полигона были организованы показательные занятия, в ходе которых военнослужащими двух стран на практике были продемонстрированы приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника.

В августе прошлого года на полигоне в Термезе проходили совместные узбекско-российско-таджикские учения. Тогда военнослужащие трех стран отрабатывали тактические действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований, перешедших государственную границу.