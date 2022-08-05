Акылбек Жапаров: У нас достаточно объемов доллара и золотовалютного запаса

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров в интервью "Азаттыку" разъяснил ситуацию, складывающуюся на валютном рынке страны. По его словам, проблемы есть, но это не повод паниковать.

Жапаров считает, что рыночные механизмы в части купли-продажи валюты работают нормально, лишь увеличился отток долларов из Кыргызстана. Какие меры предпринимает кабмин для поддержания финансовой стабильности?

Акылбек мырза, в последнее время наблюдается нестабильность курсов валюты в Кыргызстане. Ряд специалистов отмечает, что появились "черный рынок" и группы, которые используют банковскую систему для своей выгоды. Кабинет министров ранее обещал принять дополнительные меры в этом направлении. Обращает ли он внимание на последние тенденции на валютном рынке и какие меры предпринимаются?

Банки работают для того, чтобы помимо уставного капитала получать другие средства от клиентов и зарабатывать. Принимают депозиты, берут кредиты. Они получают деньги, выдают кредиты и имеют прибыль. В связи со специальной операцией между Россией и Украиной сейчас наблюдаются колебания вверх и вниз на валютном рынке. Ранее местные банки завозили иностранную валюту через российские банки, теперь - из других стран. Это тоже стоит денег. Банки стараются получить свою прибыль. Мы не против этого. Здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство: мы более 30 лет живем в условиях капитализма, но забываем это и выдвигаем требования, как прежде это делали коммунисты.

Это понятно. Но в обменных бюро нет долларов, ряд аналитиков говорит, что некоторые лица пытаются воспользоваться этой ситуацией, чтобы получить выгоду. Должно ли правительство обратить на это внимание? К тому же вы заявляли, что из страны выводили доллары мешками…

Мы намерены рассмотреть маржу банков. За денежно-кредитную политику в стране отвечает Национальный банк. Мы дали поручение. Там рассматривают и проверяют, насколько банки правильно установили проценты. Банки установили комиссию от 1% до 4%. Сейчас над этим работают. Но спрос рождает предложение. Одним словом, такой уж большой проблемы нет.

Вместе с этим сообщается, что в стране появился "черный рынок" валюты. Ряд СМИ пишет, что в таких приложениях как "Телеграм" ведется самая обычная торговля. Есть и обманутые. А в обменных бюро и банках нет долларов. Как это можно объяснить?

В нашей стране свободный рынок. Поэтому никто не должен быть обманут. Все деньги необходимо получать через банки. Необходимо проводить денежные переводы через банки. У нас достаточно объемов доллара и золотовалютного запаса. Правительство также предпринимает меры. Я считаю, что сейчас нет причин поддаваться панике. Валюту и ранее завозили из других стран и вывозили, сейчас тоже завозят и вывозят. Мы только обратили внимание, что больше вывозят в Россию и Казахстан. В этом направлении предпринимаются меры. В связи с событиями в Украине у нас возникли такие трудности. Раньше 2,5 млрд поступали в долларах, теперь - в рублях. Поэтому и в России, и у нас появились два разных курса рубля. Но мы не отвечаем за курс рубля. Мы отвечаем только за курс сома.

Вы сообщали, что правительство разрабатывает специальные механизмы по предотвращению оттока долларов из Кыргызстана. Что это за механизмы и разработаны ли они?

Этот механизм начал работать. В правительстве мы его не вводили, но он работает в каждом банке. Сначала у нас были планы при вывозе наличности взымать налог в размере 10%. Но были те, кто насмехался, что мы собираем налоги отовсюду. Поэтому мы решили отказаться от этих планов. Но считаем, что в Кыргызстане рыночные принципы работают, как положено. Конечно, есть трудности. Особенно это чувствуется при проведении наличных платежей. Но при безналичной торговле проблем нет. Я же не зря говорю гражданам применять контрольно-кассовые машины, переходить на безналичную торговлю через банки, но выступают те, кто не хочет слушать этого.

Акылбек мырза, несмотря на это некоторые специалисты бьют тревогу, утверждая, что последствия будут тяжелыми, а стабильность банковской системы нарушена. Обратит ли правительство на это внимание?

Большинство обменных бюро у нас сосредоточено только на Моссовете (пересечение улиц Московской и Абдрахманова в Бишкеке). Мы небольшая страна. Поэтому не должно быть паники. Наверное, беспокоятся те, кого обманули на деньги в некоторых группах в Facebook и Telegram. Однако мы внимательно следим и контролируем ситуацию в этом направлении. Контроль будет осуществляться и далее.