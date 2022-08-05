Спешите на СКИДКИ до -20% в O!Store "Дордой Плаза"

Только 2 дня – 5 и 6 августа магазин O!Store объявляет скидки до -20% на аксессуары в рамках акции "НОЧЬ СКИДОК и FOOD FEST" в торговом центре "Дордой Плаза".

Вас ждёт настоящий праздник шопинга под живую музыку и вкусняшки.

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Для фанатов технологий: робот-пылесос, умные выключатели, контролируемые приложением или голосом, атмосферные лампочки, меняющие цвет под настроение. А ещё беспроводные ирригаторы, умные контроллеры устройств, датчики движения, кнопки, розетки, пульсоксиметры, термометры, диспенсеры, роутеры, пауэрбанки, электрические термосы, светильники. Есть даже ультразвуковой очиститель для удаления отпечатков пальцев, жировых следов и неприятных запахов с очков и ювелирных изделий и многое другое; Для меломанов: умная колонка Алиса или наушники JBL. Для всех: крутейшие рюкзаки, бананки и сумки немецкого бренда RivaCase.

O!Store в ТРЦ "Дордой Плаза" открыт каждый день без перерывов и выходных с 10:00 до 22:00 по адресу: ул. Ибраимова, 115 (западная сторона торгового центра, слева от входа с ул. Ибраимова).

Здесь же можно приобрести смартфоны от официальных представителей брендов Xiaomi, Samsung, Apple, Tecno, Infinix, Honor, OnePlus, INOI, Realmi, любой из которых можно купить в кредит или в рассрочку без процентов банка.

Звоните 0705007000 или пишите на сайт ostore.kg если возникли вопросы.

Количество товара и устройств ограничено. Товар сертифицирован. Акция действует только в филиале ТРЦ "Дордой Плаза" 5 и 6 августа 2022 включительно. Адреса всех магазинов вы можете узнать на ostore.kg. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБКР № 037.