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Кайрат Осмоналиев встретился с замминистра экономики Азербайджана

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- Назгуль Абдыразакова
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4 августа состоялась встреча посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече было обсуждено текущее состояние, а так же перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в сфере экономики. В частности стороны обсудили вопросы подготовки и проведения 4-го заседания Межправительственной комиссии, который планируется провести в этом месяце в городе Баку.

Министр экономики отметил, что существует большой потенциал для развития экономического сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/421190
Теги:
Азербайджан, Кыргызстан, экономика, посол
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