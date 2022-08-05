Кайрат Осмоналиев встретился с замминистра экономики Азербайджана

4 августа состоялась встреча посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева с заместителем министра экономики Азербайджана Сахибом Мамедовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече было обсуждено текущее состояние, а так же перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном в сфере экономики. В частности стороны обсудили вопросы подготовки и проведения 4-го заседания Межправительственной комиссии, который планируется провести в этом месяце в городе Баку.

Министр экономики отметил, что существует большой потенциал для развития экономического сотрудничества.