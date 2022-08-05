Погода
$ 82.92 - 83.92
€ 84.75 - 85.75

Грудное молоко – самое вкусное и полезное

186  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 августа началась Всемирная неделя грудного вскармливания. Врачи столичного ЦСМ №4 составили перечень полезных свойств содержащиеся в грудном молоке.

Мы хотим приоткрыть завесу тайны и окончательно убедить всех будущих и настоящих мам, что грудное вскармливание – самое нужное питание для ребенка.

Для начала хотелось бы рассказать об уникальности состава грудного молока. Грудное молоко – идеальная пища для ребенка. Этот продукт создала природа, полностью сбалансировав его состав под нужды подрастающего ребёнка.

Жиры грудного молока содержат определённые соединения, которые под силу расщепить незрелым ферментам кишечника. К тому же мамино молочко содержит собственный фермент липазу, способствующую перевариванию жиров. Благодаря липазе детки на грудном вскармливании реже имеют проблемы со стулом, меньше страдают от колик и запоров.

Сывороточные белки женского молока отличаются высокой биологической ценностью. Они легко перевариваются, всасываются и принимают активное участие в строительстве тканей и органов малыша. Очень важно и ценно то, что белки маминого молока не вызывают аллергических реакций, чего не скажешь о смесях, изготовленных на основе коровьего молока.

Углеводы женского молока включают сахар лактозу, благодаря которой в кишечнике младенца создаётся идеальная кислая среда. Она препятствует росту и размножению патогенных бактерий, защищая тем самым малыша от инфекций.

Грудное вскармливание: польза для ребенка

Молоко полностью удовлетворяет энергетические потребности детей. Ребенок ест ровно столько, сколько ему нужно. Кормление из бутылочки к этому, к сожалению, не предрасполагает. Ко всему прочему грудное молоко содержит витамины, ферменты, гормоны и другие биологические вещества, необходимые для роста и развития крохи.

Вместе с молоком мама передаёт младенцу и свой иммунитет – лизоцим, иммуноглобулины и антитела к различным перенесённым ею заболеваниям. Таким образом, грудничок защищён от множества инфекций. Недаром ведь говорят, что грудное вскармливание стоит на страже здоровья. И что очень важно, мамино молоко способствует правильному заселению кишечника полезной микрофлорой. А это, согласитесь, определяет здоровье желудочно-кишечного тракта на долгие годы. Правильный порядок заселения лакто - и бифидобактериями кишечника обеспечивается грудным молоком. А правильная микрофлора в свою очередь обеспечивает хорошее пищеварение и мягкий стул.

Грудное вскармливание полезно для развития лицевого черепа. При захвате соска формируется правильный прикус и профилактируются различные стоматологические проблемы, в том числе и кариес. Чего, к сожалению, не скажешь о сосании сосок и бутылочек.

Грудное молоко не надо подогревать, стерилизовать, что упрощает задачу кормления. К тому же такое питание не может прокиснуть, испортиться и "наградить" ребёнка кишечной инфекцией.

Очень важным моментом является тесная психологическая связь, формирующаяся между мамой и её малышом благодаря грудному вскармливанию.

Грудное вскармливание: польза для мамы

Все мы знаем, что грудное вскармливание полезно для ребенка. И, прочитав предыдущий раздел, даже в курсе – почему. Но вот о значении этого процесса для самой мамы мало кто информирован. В то время как оно просто колоссально.

В момент сосания груди в организме женщины вырабатывается гормон окситоцин. Он способствует сокращению матки. Именно поэтому так важно приложить ребёнка к груди ещё в родильном зале в первые полчаса после его появления на свет. Быстрое сокращение матки способствует остановке кровотечения и профилактирует их в послеродовом периоде. Кормление грудью в первые 2 месяца помогает матке вернуть свою добеременную форму, а также вернуться на привычные места всем внутренним органам, сдвинутым во время беременности.

Грудное вскармливание является естественной профилактикой рака груди. По некоторым данным, кормление ребёнка в течение трёх месяцев снижает вероятность рака груди на 50%, а яичников – на 25%.

Хорошо помогает грудное вскармливание и при мастопатии, а также при мастите – воспалении молочной железы. Однако важно помнить, частые прикладывания к груди и длительное сосание эффективно для мамы и безопасно для ребёнка только в том случае, когда речь не идёт о гнойном мастите. Такая форма заболевания является противопоказанием для естественного вскармливания.

Грудное вскармливание позволяет женщине быстрее вернуть прежнюю форму и постройнеть. Конечно, только в том случаен, если во время естественного вскармливания мама кушает для двоих, а не за двоих.

Учёными установлено, что кормление грудью… укрепляет иммунитет. Это обусловлено ускорением обменных процессов в организме мамы. Что способствует обновлению тканей, выведению шлаков и токсинов.

Грудное вскармливание защищает от депрессии. Дело в том, что отсутствие этого естественного процесса после родов приводит к уменьшению уровня половых гормонов – развивается эндогенная депрессия. В то время как у кормящей мамы в процессе сосания груди малышом выделяется целый букет полезных гормонов, в том числе и эндорфин – гормон удовольствия и радости.

Помимо всего прочего грудное вскармливание удобно и заметно облегчает маме жизнь. Вы можете наслаждаться материнством, забыв про стерилизацию бутылочек, приготовление смеси и волнение относительно чистоты места разведения питания (где это вообще возможно, кроме собственной кухни). При кормлении грудью еда для малыша всегда с собой, она тёплая и вкусная, такая, какую он любит.

И ещё один момент. Качественные адаптированные смеси стоят довольно дорого, в то время как мамино молоко – самое вкусное и полезное – достаётся вам совершенно бесплатно.

Почему тесный контакт матери и ребенка так важен?

Кормления грудью способствует налаживанию процесса лактации. Важно получать радость в процессе кормления. Ведь ваши эмоции передаются крохе на подсознательном уровне. Тесный контакт матери и ребенка очень важен. Тепло маминого тела успокаивает кроху. Взаимная привязанность стимулирует выработку молока.

Недоношенные дети требуют тщательного ухода. Контакт "кожа к коже" стимулирует рост ребенка, снимает стрессовое состояние. Дыхание и сердцебиение приходят в норму. Совместный сон позволяет выспаться обоим. Тесный контакт развивает взаимопонимание. У ребенка формируется чувство доверия к окружающему миру.

Старайтесь обеспечить достаточное внимание малышу. Для грудничка оно так важно. Проявляйте заботу и тепло.

Помните, что малыш – самый родной человечек, самое ценное сокровище, никто и ничто не заменит его. Проявляйте заботу с первых дней. Это упростит адаптацию новорожденного к окружающему миру.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421191
Теги:
ЦСМ, здоровье, семья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  