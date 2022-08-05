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10 августа в столице состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC

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- Назгуль Абдыразакова
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10 августа в Бишкеке состоится турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 49. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в главном бою вечера защита чемпионского титула EFC в полулегком весе нашего соотечественника Бусурманкула Абдибаита уулу против росссийского бойца Расула Магомедова.

В турнире EFC 49 будет 14 боев. В нем примут участие бойцы из Кыргызстана, Казахстана,России, Грузии, Азербайджана и Узбекистана.

Также специальными гостями турнира выступят экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и блогер Хасбулла, более известный как "Хасбик".

Начало турнира в 18:00.


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URL: https://www.vb.kg/421194
Теги:
смешанные бои, Бишкек, Кыргызстан, Хабиб Нурмагомедов
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