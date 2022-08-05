Садыр Жапаров ознакомился с ходом цифровизации судебной системы страны

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 августа, посетил Верховный суд Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президента проинформировали о ходе цифровизации судебной системы Кыргызстана. В частности, ему рассказали об информационных системах, предусматривающих автоматическое распределение дел судьям; автоматическое назначение судебных заседаний; формирование состава судей и другие.

Кроме того, Президенту сообщили об автоматизации бизнес-процессов исполнительного производства, информационных системах, обеспечивающих полу автоматизированный и автономный процесс публикации судебных дел и судебных актов в открытый доступ, о портале "Цифровое правосудие", об аппаратном комплексе аудио-видео фиксации судебных заседаний, а также о Центре обработки данных судебной системы страны.

Далее Глава государства ознакомился со зданием Верховного суда и встретился с судейским корпусом Кыргызстана.

На встрече был показан ролик о проведенной ротации судей, после чего Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков рассказал о проделанной работе в судебной системе страны.

Выступая перед собравшимися, Глава государства остановился на истории здания, в котором находится Верховный суд.

"В этом историческом здании работали люди, внесшие большой вклад в становление кыргызской государственности, и были приняты многие важные решения. В свое время в этом историческом здании работал и управлял страной Исхак Раззаков, политический деятель и великий человек, который был образцом чистоты и справедливости", - сказал Президент.

"Если я буду чист, если вы будете чисты, то общество будет чистым" - это изречение, которое оставил как заповедь Исхак Раззаков, должно храниться в сердце каждого из нас, особенно судей!", - обратился Садыр Жапаров к судейскому корпусу страны.

Глава государства обратил внимание на достигнутых положительных результатах проведенной ротации судей в рамках реформирования судебной системы и рассказал о создании благоприятных условий для обеспечения безупречной работы судей".