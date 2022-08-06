Сразу несколько журналистов уволились из "Sputnik Азербайджан"

Сразу несколько журналистов новостного агентства "Sputnik Азербайджан" уволились, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Haqqin.az.

Как утверждает Haqqin.az, журналисты "отказались публиковать информацию министерства обороны России о том, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в ходе операции "Возмездие".

"Редакторы издания Зульфия Гурбанова, Джамиля Эфендиева, Елена Старостина и Гульзар Мустафаева написали в соцсетях, что, будучи гражданами Азербайджана, они как могли защищали интересы своей страны в редакции "Sputnik Азербайджан". Однако теперь они вынуждены подать в отставку", - говорится в публикации.

Ситуацию на своей странице в Facebook также прокомментировала бывший редактор "Sputnik Азербайджан" Гульзар Мустафаева.

"С сегодняшнего дня мои пути со "Sputnik Азербайджан" разошлись. На своей позиции я и некоторые мои коллеги делали все возможное и невозможное, отстаивая позиции Азербайджана. Мне, как гражданке Азербайджанской Республики, не стыдно за свою работу здесь, моя совесть чиста во всем. Когда нас попытались согнуть, мы поставили точку и просто ушли", - написала она.