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Сразу несколько журналистов уволились из "Sputnik Азербайджан"

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Сразу несколько журналистов новостного агентства "Sputnik Азербайджан" уволились, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Haqqin.az.

Как утверждает Haqqin.az, журналисты "отказались публиковать информацию министерства обороны России о том, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в ходе операции "Возмездие".

"Редакторы издания Зульфия Гурбанова, Джамиля Эфендиева, Елена Старостина и Гульзар Мустафаева написали в соцсетях, что, будучи гражданами Азербайджана, они как могли защищали интересы своей страны в редакции "Sputnik Азербайджан". Однако теперь они вынуждены подать в отставку", - говорится в публикации.

Ситуацию на своей странице в Facebook также прокомментировала бывший редактор "Sputnik Азербайджан" Гульзар Мустафаева.

"С сегодняшнего дня мои пути со "Sputnik Азербайджан" разошлись. На своей позиции я и некоторые мои коллеги делали все возможное и невозможное, отстаивая позиции Азербайджана. Мне, как гражданке Азербайджанской Республики, не стыдно за свою работу здесь, моя совесть чиста во всем. Когда нас попытались согнуть, мы поставили точку и просто ушли", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/421197
Теги:
Азербайджан, Россия, Армения
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