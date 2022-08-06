В Эстонии решили убрать все советские памятники из публичного пространства

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила о решении правительства убрать все советские памятники из публичного пространства. По ее словам, особенно важно в ближайшее время принять решение о сносе памятника танку Т-34 в Нарве. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант".

"На заседании кабинета министров мы подробно обсудили, как поступить с удалением мемориалов с символикой оккупационной власти из публичного пространства. По оценкам, в Эстонии их насчитывается от 200 до 400. Главное решено - красные монументы нужно убрать из публичного пространства, и мы сделаем это в кратчайшие сроки",- заявила госпожа Каллас в ходе пресс-конференции (цитата по "Интерфаксу"). Премьер-министр добавила, что памятники принадлежат местным властям, поэтому конкретное время и порядок зависят от их готовности.

Кая Каллас обратила особое внимание на памятник танку Т-34 в приграничном с Россией городе Нарва. Как сообщила премьер-министр, более 90% населения - русскоговорящие жители, выступающие против сноса памятника. Правительство допускает возможность нарастания напряжения в обществе в случае сноса танка.

"В настоящее время этот танк принадлежит городу Нарва. Но поскольку ясно, что сама Нарва его не уберет, что в связи с этим возникает напряженность, ясно, что правительство должно принять ответственность на себя и переместить и этот, и другие памятники, имеющие символическое значение",- сказала госпожа Каллас.

4 августа, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью эстонскому радио также сообщил о необходимости сноса танка. По его словам, для решения этого вопроса следует созвать внеочередное заседание парламента. "Танк нужно убрать в течение месяца",- заявил он. Господин Рейнсалу добавил, что при принятии мер по устранению памятника необходимо избежать повторения конфликта, происшедшего в 2007 году в Таллине. По его словам, тогда произошла эскалация, поскольку "конфликту позволили вызревать на протяжении года".

В 2007 году в Эстонии начались массовые протесты из-за решения правительства перезахоронить останки советских солдат из братской могилы на холме Тынисмяги в Таллине и перенести их памятник на Военное кладбище. Русскоязычное население города было против. В ходе волнений были задержаны около 1,2 тыс. человек, ранены около 50 человек. Во время протестов умер гражданин России Дмитрий Ганин.

Вчера, 3 августа, правительство Латвии приняло решение об уничтожении ранее снесенного памятника освободителям Риги. Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что ни один из элементов монумента не имеет художественной ценности. Президент республики Эгилс Левитс назвал мемориал "объектом русской пропаганды".