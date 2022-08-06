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В Бишкеке у несовершеннолетнего отобрали "iPhone" за 86 тысяч сомов

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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержаны подозреваемые в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

По данным пресс-службы, 2 августа 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин К.С. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 29 июля 2022 года, применив физическую силу и угрожая ножом в отношении несовершеннолетнего брата заявителя, открыто завладели мобильным телефоном марки "IPHONE 11 PRO MAX " стоимостью 86 000 сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека и возбуждено уголовное дело по статье 207 ч.2. п.2 (разбой) УК Кыргызской Республики.

2 августа 2022 года в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района Бишкека были установлены и задержаны подозреваемые М.Э. 2003 года рождения и И.А. 2003 года рождения, которые доставлены в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемых лиц к совершению другим фактам аналогичных преступлений.

Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0(555) 102-149, 0(502) 149-149, 0(700) 683-774, 0(705) 777-505 и 102".


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URL: https://www.vb.kg/421201
Теги:
Ленинский район, разбой, Бишкек, УВД
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