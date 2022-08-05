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В Первомайском районе мусор будет убирать частная компания

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За последние несколько дней от жителей Первомайского района Бишкека поступает большое количество жалоб относительно завала мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В целях недопущения многочисленных срывов графика по вывозу твердо-бытовых отходов, столичной мэрией на территории Первомайского района запускается пилотный проект по вывозу ТБО. Передано компании "Эко Проф".

В настоящее время на линии работают 5 машин МАЗ, 2 машины Газ-53, 2 машины грейфера, 16 грузчиков.

Усиленный вывоз ТБО будет проводиться все выходные, круглосуточно".


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URL: https://www.vb.kg/421205
Теги:
мусор, Первомайский район, Бишкек
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