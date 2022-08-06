Жапаров назначил ряд судей местных судов

Советом по делам правосудия Кыргызской Республики на имя Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова внесены предложения о назначении пяти кандидатов на должности судей некоторых местных судов Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Что касается одного кандидата, то в связи с его заявлением в Совет по делам правосудия Кыргызской Республики о снятии своей кандидатуры, предложение о назначении его на вакантную должность судьи местного суда было отклонено.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по четырем кандидатам на должность судьи из предложенных.

Президент Садыр Жапаров издал указы о назначении судей для четырех кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

- Джалал-Абадская область:

Мусурманкулов Бекмухаммет Лутуббилаханович;

- Иссык-Кульская область:

Каракольский городской суд:

Каипова Нурила Кочкоровна;

Эралиев Талайбек Каскаевич;

Джети-Огузский районный суд:

Асаналиев Нуркалый Жумабекович.

Указы вступают в силу со дня подписания".