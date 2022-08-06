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В Оше демонтировано 49 незаконных рекламных объектов

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В Оше в ходе рейдовых мероприятий демонтировано 49 незаконных рекламных объектов, выдано 23 предписания. Об этом сообщают пресс-служба мэрии южной столицы.

"В Оше продолжается работа по приведению рекламных объектов, вывесок и баннеров к нормам Законов КР "О государственном языке" и "О рекламе".

Комиссия мэрии города Ош по государственному языку в составе из сотрудники аппарата мэрии, специалистов управления муниципальной собственности города Ош и соответствующих муниципальных территориальных управлений в течение недели проводила рейдовые мероприятия в микрорайонах города, с целью приведения к нормам всех рекламных вывесок, баннеров на коммерческих объектах.

В рамках графика рейдовые мероприятия проводились в МТУ "Курманжан-Датка" и в Жапалакской управе сел, где проведена проверка на соответствие норм более 100 коммерческих объектов, в ходе которых особое внимание уделялось соблюдению норм государственного языка на различного рода рекламных объектах, объявлениях, вывесках, прайс-листах и другой видимой информации на фасадах коммерческих объектов и зданий.

По итогам рейдовых мероприятий 23 предпринимателям выданы соответствующие предупреждения и предписания. Кроме того, в рамках мероприятий демонтировано 49 незаконных рекламных объектов различного формата и объема.

В случае несоблюдения предпринимателями, получившими соответствующие предписания, норм законодательства в установленные сроки, к ним будут применены административные меры воздействия, а рекламные объекты – демонтированы. Рейдовые мероприятия будут продолжены во всех микрорайонах города".


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URL: https://www.vb.kg/421208
Теги:
Ош, демонтаж
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