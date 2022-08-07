Россия и Турция договорились о торговле в рублях

Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, его цитирует ТАСС.

По словам президента, это "принесет деньги Москве и Анкаре". Эрдоган добавил, что обсуждал с российским коллегой применение в Турции карты "Мир" и в этом вопросе есть серьезные подвижки - пять банков страны работают над этим.

Так, российские туристы могут с помощью российской банковской карты совершать покупки и оплачивать проживание в отеле.

Глава государства отметил, что Анкара оказывает всяческую поддержку, кто хочет инвестировать в Турецкую Республику.

Ранее стало известно, что власти Таиланда рассчитывают в скором времени внедрить российскую карту "Мир". Помимо этого, Азербайджан - также захотел принимать банковские карты "Мир".

Источник: lenta.ru