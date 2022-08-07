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СМИ: На Западе обеспокоились углубляющимися связями России и Турции

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- Канат Кожоев
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Политиков на Западе тревожит углубление экономических связей между Россией и Турцией. Об этом сообщила газета Financial Times.

В пятницу президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган по результатам четырехчасовой встречи в Сочи договорились об улучшении взаимодействия в сферах транспорта, сельского хозяйства, финансов и строительства.

Как пишет FT, шесть западных чиновников заявили изданию, что обеспокоены достигнутыми соглашениями.

В частности, лидеры двух стран договорились о переводе части платежей за российский газ в рубли. Как рассказал Эрдоган 6 августа, пять турецких банков переходят на российскую платежную систему "Мир", пишет Bloomberg.

Российский и турецкий президенты также "подтвердили свою решимость действовать согласованно и солидарно в борьбе со всеми террористическими организациями" в Сирии.

Кроме того, Турция выступила посредником в соглашении, подписанном Украиной, Россией и ООН в Стамбуле в прошлом месяце, согласно которому экспорт зерна из портов Черного моря Украины возобновился после нескольких месяцев блокировки.

В заявлении Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость обеспечить беспрепятственный экспорт российского зерна и полностью выполнить стамбульские соглашения.


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URL: https://www.vb.kg/421217
Теги:
Владимир Путин, Россия, Турция, экономика, политика, Реджеп Эрдоган, мировые новости
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