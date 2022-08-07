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Казахстан и Узбекистан согласовали проект договора о демаркации границы

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Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном составляет более 2,1 тысячи км, переговоры по ее демаркации начались в 2003 году и активизировались в 2017 году, сообщает Zakon.kz.

С 25 июля по 5 августа в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Казахстана и Узбекистана в совместной казахстанско- узбекской демаркационной комиссии, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Стороны завершили согласование текста проекта договора между странами о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и формирование пакета проектов итоговых документов демаркации границы.

Следующая встреча состоится в Узбекистане. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.


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URL: https://www.vb.kg/421221
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