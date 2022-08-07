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Из-за аномальной жары впервые пересох исток Темзы

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Из-за аномальной жары впервые в истории наблюдений пересох исток Темзы в городе Сайренсестер графства Глостершир. По данным Метеобюро Великобритании, июль-2022 был самым засушливым в Англии с 1935 года, пишет The Guardian.

"После затянувшейся засухи исток Темзы в Глостершире высох. Слабое, едва различимое течение сейчас начинается на расстоянии более восьми километров ниже - у Сомерфорд-Кейнс. В условиях меняющегося климата мы ожидаем, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться вместе с конкуренцией за истощающиеся ресурсы", - заявил научный директор экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.


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URL: https://www.vb.kg/421224
Теги:
мировые новости
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