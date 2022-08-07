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Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС в Узбекистане

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости.

"В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это. Мы говорим: давайте будем вместе с теми, кто присоединится к "Шанхайской пятерке" в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу. Например, придет Китай, с другой стороны придет Саудовская Аравия, придет Катар. Мы стремимся быть с ними там. Надеюсь, я тоже буду там, если прямо сейчас не произойдет ничего экстраординарного", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Сочи, где накануне он встретился с российским коллегой.


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URL: https://www.vb.kg/421230
Теги:
Владимир Путин, Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, мировые новости, ШОС
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