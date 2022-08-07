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На Хайнане из-за локдауна застряли около 80 тысяч туристов

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Примерно 80 тысяч туристов попали под действие режима изоляции в китайском курортном городе Санья на острове Хайнань после того, как власти КНР ввели локдаун из-за распространения COVID-19, пишет Associated Press (AP).

Ограничения вступили в силу в субботу утром. Накануне медицинские службы подтвердили в городе 229 случаев COVID-19, в субботу - 129.

Власти прекратили продажу железнодорожных билетов в этот город, а также отменили все авиарейсы в этом направлении.

Туристов предупредили, что они смогут покинуть город лишь в том случае, если в течение семи дней сдадут пять раз отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Местные отели на период локдауна предлагают скидку в 50 процента.

AP отмечает, что Санья оказался в режиме изоляции на пике туристического сезона в этих местах.


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URL: https://www.vb.kg/421231
Теги:
Китай, туризм, мировые новости
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