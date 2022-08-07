На Хайнане из-за локдауна застряли около 80 тысяч туристов

Примерно 80 тысяч туристов попали под действие режима изоляции в китайском курортном городе Санья на острове Хайнань после того, как власти КНР ввели локдаун из-за распространения COVID-19, пишет Associated Press (AP).

Ограничения вступили в силу в субботу утром. Накануне медицинские службы подтвердили в городе 229 случаев COVID-19, в субботу - 129.

Власти прекратили продажу железнодорожных билетов в этот город, а также отменили все авиарейсы в этом направлении.

Туристов предупредили, что они смогут покинуть город лишь в том случае, если в течение семи дней сдадут пять раз отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Местные отели на период локдауна предлагают скидку в 50 процента.

AP отмечает, что Санья оказался в режиме изоляции на пике туристического сезона в этих местах.