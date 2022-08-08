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В Бразилии немецкого консула арестовали по подозрению в убийстве мужа

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Полиция Рио-де-Жанейро арестовала сотрудника немецкого консульства Уве Герберта Хана по подозрению в убийстве мужа. Об этом говорится в сюжете телеканала CNN.Бразилия.

Уве Герберт Хан и 52-летний бельгиец Уолтер Анри Максимиллиан Биот были вместе более 22 лет и состояли в однополом браке. Вечером 5 августа Биота нашли мертвым в пентхаусе, где жила пара. Его обнаружил врач неотложной помощи.

На теле покойного были многочисленные телесные повреждения. В частности, мужчина получил черепно-мозговую травму из-за удара по затылку. Также патологоанатомы выявили кровоподтеки на лице, груди, животе, ногах и ягодицах.

Сам немецкий консул заявил, что муж упал и ударился головой. Следователи выявили противоречия в его показаниях и задержали на месте. Первое слушание по данному делу пройдет 7 августа.

Представители полиции отказались комментировать, обеспечивают ли ранг и должность обвиняемого в посольстве дипломатическую неприкосновенность подозреваемого.


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URL: https://www.vb.kg/421240
Теги:
Германия, убийство, мировые новости
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