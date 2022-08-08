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Бишкек в цифрах: Сквер Дружбы народов теперь освещают 106 светильников

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- Канат Кожоев
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Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, в сквере Дружбы народов провели ремонтно-восстановительные работы сетей наружного освещения с установкой 26 единиц чугунно-стальных опор в пушкинском стиле высотой 3 метра, а также 27 единиц аналогичных опор высотой 6 метров. На каждой из этих опор по два светильника. В результате теперь в сквере 53 новых опор и 106 светильников.

Кроме того, установлены и бетонные основания (фундаменты) под торшерные опоры. Рытье траншеи производилась вручную и экскаватором.

Демонтировано 48 старых металлических торшеров.


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URL: https://www.vb.kg/421243
Теги:
благоустройство, уличное освещение, Бишкек
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