В Москве найдены тела двух погибших в коллекторе кыргызстанцев

Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщают РИА Новости со ссылкой на московскую прокуратуру и управлениие МЧС.

Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим.

"Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Известно, что двое погибших - граждане Кыргызстана, один - из Таджикистана.