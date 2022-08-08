Погода
$ 82.67 - 83.67
€ 85.24 - 86.24

В Москве найдены тела двух погибших в коллекторе кыргызстанцев

264  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Обнаружены тела трех пропавших в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщают РИА Новости со ссылкой на московскую прокуратуру и управлениие МЧС.

Власти Москвы ранее сообщили, что в районе Люблино 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались в шахте во время "сверхсильного" ливня и некоторых унесло потоками воды: пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели, еще три человека пропали. Ранее прокуратура Москвы сообщила, что одного из них нашли погибшим.

"Сначала было обнаружено тело одного потерпевшего, потом двоих", - сказала РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Известно, что двое погибших - граждане Кыргызстана, один - из Таджикистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421245
Теги:
Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  