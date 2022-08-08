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В Ташкенте возбудили уголовное дело об умышленном повреждении деревьев

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Прокуратура Чиланзарского района Ташкента возбудила уголовное дело по факту повреждения деревьев во время реконструкции одной из улиц узбекской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Информация о повреждении множества многолетних дубов на улице Чиланзарской появилась утром 6 августа. В хокимияте (администрации) района сообщили, что участок улицы в 1,4 км планируется расширить до 22 метров. На участке длиной 300 метров растут 108 многолетних деревьев. В ходе работ были повреждены корни семи из 99 дубов.

В Генпрокуратуре рассказали, что специалисты изучили состояние 108 деревьев на улице Чиланзарской и выявили повреждение корней у семи дубов. Если не принять срочные меры, дубы погибнут и размер ущерба окружающей среде составит 348,9 млн сумов (около $32 тысяч). По факту случившегося возбуждено дело по части 3 статьи 198 ("Умышленное повреждение, потрава, уничтожение посевов, леса, деревьев или других растений, причинившее крупный ущерб") Уголовного кодекса.

В районном хокимияте пояснили, что деревья обследовали специалисты института ботаники. Они рекомендовали для спасения поврежденных дубов засыпать полосы в 3,5 метра по обеим сторонам дороги перегноем и обработать деревья микробиологическими препаратами для предотвращения гниения и стимулирования роста корней.

Отреагировал и мэр Ташкента - Джахонгир Артыкходжаев. Он поручил изменить проект реконструкции Чиланзарской улицы, заменив шестиполосную трассу четырехполосной и превратив освободившуюся территорию в зеленую зону. Мэр попросил прокуратуру города принять меры к проектному институту, строителям, отделу экологии и ко всем причастным должностным лицам за допущенные при подготовке и реализации проекта ошибки.

Между тем сотрудники Госкомитета по экологии и охране окружающей среды, обследовав деревья на улице Чиланзарской, заявили о повреждении корней 101 дерева, в том числе 92 дубов, пяти тутовников, двух можжевельников, клена и айвы. Еще у девяти дубов повреждения корней очень значительны, они находятся под угрозой усыхания.

"В ходе реконструкции улицы Чиланзарской в Ташкенте, повлекшей повреждение корневой системы деревьев, были нарушены статьи 32 и 37 закона Республики Узбекистан "Об охране и использовании растительного мира". Ущерб, нанесенный в результате серьезного повреждения корневой системы деревьев, по предварительным данным, оценивается в 420 млн 450 тысяч сумов (свыше $38 тысяч). Все документы по этому делу переданы в прокуратуру", - сообщили в Госкомгеологии.

В комитете напомнили, что, согласно требованиям действующего законодательства, перед началом строительства должны быть разработаны проектные экологические документы и в обязательном порядке проведена государственная экологическая экспертиза. "Установлено, что заключение государственной экологической экспертизы по строительству и ремонту данной дороги не получено в установленном законодательством порядке", - подчеркнули в Госкомгеологии.

С ноября 2019 года в Узбекистане действует мораторий на вырубку деревьев и кустарников, с января 2022-го ужесточено наказание за его нарушение. Несмотря на это в стране фиксируется немало случаев незаконного уничтожения деревьев. Нарушителей привлекают к уголовной ответственности и наказывают денежными штрафами, однако подобные меры не всегда эффективны. По данным Госкомгеологии, за первые шесть месяцев текущего года в Узбекистане было выявлено 2300 фактов незаконной вырубки деревьев, в том числе были уничтожены 882 дерева ценных пород.

Сообщения о незаконной вырубке продолжают поступать. Так, в начале июля в махалле "Кирккетмон" Узбекистанского района Ферганской области были уничтожены около 90 многолетних деревьев – сосен, ясеней, плодовых. В областном управлении Комитета по экологии и охране окружающей среды ущерб местной флоре оценили в 43,4 млн сумов (около $4 тысяч).

Источник: Фергана


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URL: https://www.vb.kg/421260
Теги:
Узбекистан, вырубка деревьев
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