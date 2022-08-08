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ФСБ запретила МВД задерживать Азиза Батукаева?

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Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал список неприкасаемых "воров в законе", которых 8-ой отдел Управления ФСБ запретило МВД задерживать. В этот список вошел и уроженец Кыргызстана Азиз Батукаев.

"ВЧК-ОГПУ заканчивает рассказывать о неприкасаемых "ворах в законе"- мафиози, которых 8-ой отдел Управления К ФСБ РФ запретил МВД РФ задерживать. Это Георгий Акоев (Гия Свердловский), имеющий сильное влияние на криминальный мир Урала. В начале этого года его задержали сотруднику ГУУР (и сразу опустили), чтобы подобных инцидентов больше не было, теперь он в списке. Также в списке Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский). Он сейчас крайне близок к "и.о." "вора в законе 1" Бари Когуашвили, часто рядом с ним, был сред видных гостей на дне рождения Бадри в марте 2022 года. Среди неприкасаемых Туркадзе Элгуджа (Гуджа Кутаисский)

В "круг" входят Рубен Косян (Рубен Ивановский), Дамир Тимургалеев (Дамир Уфимский), Глеб Ашумов (Глеб Ивановский), Владимир Озерский (Зюзя), Гайк Саркисян (Айко Астраханский), Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский),Азиз Батукаев (Азиз), Талех Даглиев (Толик Ногинский), Ульфат Тагиев (Руфо Гянджинский), Артур Гарибян (Артур Краснодарский), Эдуард Асатрян (Осетрина), Андрей Мироедов (Мирыч), Владимир Тюрин (Тюрик), Василий Христофоров (Воскрес), Сергей Аксенов (Аксен), Дмитрий Чантурия (Мирон), Махаре Гварамия (Маци)", - говорится в сообщении СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/421263
Теги:
МВД, Россия, Кыргызстан, вор в законе, Азиз Батукаев
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