Задержана вымогавшая за выдачу госакта 100 тыс. сомов сотрудница "Кадастра"

В ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на демонтаж коррупционных проявлений в структурных подразделениях государственных учреждений и организаций, установлено, что должностное лицо Аламудунского филиала ГУ "Кадастр", злоупотребляя своим должностным положением, вымогала денежные средства в размере 100 000 (сто тысячи) сомов у гражданки КР К.П.К., за выдачу государственного акта на садово-дачный участок, расположенного на территории Аламудунского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Отмечено, что задержание и.о. ведущего специалиста по земельному кадастру и кадастровой съемке Аламудунского филиала ГУ "Кадастр" Д. к Г произведено в рамках материалов досудебного производства по ст. 343 ч.1 УК КР (вымогательство взятки должностным лицом) 3 августа 2022 года.

8 июля 2022 года в адрес ГКНБ обратилась гражданка КР К.П.К. с письменным заявлением о принятии мер в отношении работника ГУ "Кадастр", которая вымогала 100 тысяч сомов за положительное решение по отмеченному делу.

3 августа 2022 года сотрудницу "Кадастра" задержали в административном здании Аламудунского филиала ГУ "Кадастра" с поличным - при получении денежных средств в размере 1 тысячи долларов.