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Нацбанк выявляет и штрафует продающих валюту через Telegram-каналы

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- Александра Василькова
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Наблюдаются признаки существования альтернативного безлицензионного рынка по обмену валюты, в том числе через Telegram-каналы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Национального банка Нурбек Жениш.

Он подчеркнул, что регулятор проводит работу по пресечению работы Telegram -каналов совместно с правоохранительными органами.

"Проводятся рейды и постановочные закупы", - сказал он.

Всего за незаконную продажу валюты, по словам Нурбека Жениша, было оштрафовано 14 физлиц, включая владельцев Telegram -каналов и так называемых барсеточников.

Вместе с тем, замглавы Нацбанка пояснил, что регулятор не информацией о том, какие объемы валюты могут торговаться на безлицензионном рынке.

"В части информации по объемам, по купле/продаже долларов и другой иностранной валюты, совершаемой через обменные бюро и коммерческие банки, у нас такая информация есть – она обновляется ежедневно", - сказал Нурбек Жениш.

Он напомнил, что согласно новому положению, обменные операции коммерческих банков с обменным бюро были ограничены суммой его оборотных средств.

"Если например у одной обменки оборотные средства в размере 50 миллионов сомов, то они в день не могут совершать обменные операции больше чем на 50 миллионов", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/421269
Теги:
валюта, штраф, доллар, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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