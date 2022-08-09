Всемирная шахматная олимпиада 2026 года пройдет в Узбекистане. Это решение было принято по итогам Конгресса ФИДЕ, который прошел в индийском городе Ченнай, сообщают СМИ.

Об этом заявил президент Федерации шахмат Узбекистана Алишер Саъдуллаев в своем Телеграм-канале.

На проведение мероприятия также претендовали Польша и Замбия, однако они не смогли пройти в финальное голосование из-за отсутствия гарантийных писем правительств этих стран.

Узбекистан впервые примет олимпиаду. Соревнования могут пройти в Ташкенте или Самарканде.

Шахматная олимпиада – командное соревнование шахматистов, представляющих страны и территории, которые являются членами ФИДЕ. В качестве главного приза разыгрывается переходящий золотой кубок Гамильтона-Рассела, участники победившей команды получают золотую медаль. Каждый матч проводится на 4 досках. Состав команды: 4 основных шахматиста и 2 запасных.

Напомним, что Узбекистан сегодня является лидером по развитию шахмат в регионе, занимая 19 место в рейтинге ФИДЕ. Соседние государства находятся значительно ниже: Казахстан занимает 37-е место, Кыргызстан – 76-е, Таджикистан – 85-е, Туркменистан – 116-е.