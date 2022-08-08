На Иссык-Куле сотрудники милиции спасли тонущих сестер

Сотрудники 2-й роты 1-й батальона полка специального назначения Министерства внутренних дел - Джалил уулу Шамиль и Искендеров Темирлан 6 августа 2022 года находясь в пансионате "Алтын-Коль" Иссык-Кульской области спасли тонущих сестер жительниц города Бишкека 32-летнюю Г.Б. и 27-летнюю М.Б.

Девушки отдыхали на берегу озера. Одна из них начала тонуть, вторая отправилась на помощь, но тоже не смогла выбраться из воды.

Сотрудники МВД, заметив тонущих девушек, бросились в воду и спасли уих. Девушки выразили благодарность сотрудникам милиции, которые не остались равнодушным, и во время оказали экстренную помощь, тем самым спасли их жизни.