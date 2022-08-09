В Узбекистане задержан кыргызстанец, подозреваемый в должностном подлоге

В Узбекистане задержан мошенник из Кыргызстана, занимавшийся крупными аферами и контрабандой, сообщают СМИ со ссылкой на данные МВД.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан иностранный гражданин, объявленный Кыргызстаном в международный розыск. Преступник разыскивался кыргызскими коллегами за должностной подлог и соучастие в контрабанде, в связи с чем, учитывая тяжесть преступных деяний, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в министерстве.

Кыргызские правоохранители были проинформированы о задержании разыскиваемого, он будет выдан для дальнейшего уголовного преследования в Кыргызстан.

В настоящее время вопрос экстрадиции задержанного рассматривается Генеральной прокуратурой Узбекистана.