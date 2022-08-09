Прошла жеребьевка команд международного конкурса "Танковый биатлон-2022"

8 августа 2022 года в парке "Патриот" (Московская область, РФ) в Музее Армейских международных игр состоялась жеребьевка команд и

танковых экипажей, участвующих в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках "АрМИ-2022".

По итогам жеребьевки сборная команда Кыргызской Республики будет выступать на танках зеленого цвета в одной группе с командами России,

Китая и Беларуси.

Команда Кыргызстана стартует 14 августа в третьем заезде.

Напомним, международный конкурс "Танковый биатлон-2022" пройдет в период с 13 по 27 августа 2022 года, в нем примут участие команды из 21 государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.