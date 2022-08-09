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Женщина возмутилась, что в пансионате нельзя пользоваться личными зонтами

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- Бактыгуль Акжолова
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Пользовательница соцсетей Таалайкул Айдаралиева поделилась видео, где женщина снимает на камеру мужчину, который, по словам автора, является администратором пансионата. Она просит его дать комментарий по поводу того, что на пляже не разрешают устанавливать личные зонты, а необходимо пользоваться зонтами, которые сдаются в аренду пансионатом за 3 тысячи сомов.

"А как же закон президента, по которому все имеют свободный доступ к пляжам", - возмущается автор видео.

Администратор пансионата проигнорировал все ее замечания.

Отметим, многие пользователи соцсетей в Кыргызстане отмечают, что отдых в Турции выходит намного дешевле, чем досуг на Иссык-Куле.


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URL: https://www.vb.kg/421293
Теги:
Иссык-Кульская область, цены, досуг
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