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Из Санкт-Петербурга за полгода выдворили 77 кыргызстанцев

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- Канат Кожоев
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За шесть месяцев из Санкт-Петербурга с помощью судебных приставов выдворили 77 кыргызстанцев. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

По данным издания, по решению суда за пределы России были выдворены 1075 иностранных граждан, которые нарушили режим пребывания в стране. Большинство из них - граждане Узбекистана (650 человек). На втором месте – приезжие из Таджикистана (240 человек). Еще 77 мигранта были отправлены в Кыргызстан.

Среди иностранцев, нарушивших сроки пребывания в РФ, есть граждане Нигерии, Алжира и Кубы.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. В течение пяти лет они не смогут въехать на территорию РФ.


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URL: https://www.vb.kg/421297
Теги:
Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ
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