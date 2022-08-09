Из Санкт-Петербурга за полгода выдворили 77 кыргызстанцев

За шесть месяцев из Санкт-Петербурга с помощью судебных приставов выдворили 77 кыргызстанцев. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

По данным издания, по решению суда за пределы России были выдворены 1075 иностранных граждан, которые нарушили режим пребывания в стране. Большинство из них - граждане Узбекистана (650 человек). На втором месте – приезжие из Таджикистана (240 человек). Еще 77 мигранта были отправлены в Кыргызстан.

Среди иностранцев, нарушивших сроки пребывания в РФ, есть граждане Нигерии, Алжира и Кубы.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ. В течение пяти лет они не смогут въехать на территорию РФ.