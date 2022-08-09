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Французская компания улучшит инфраструктуру Чолпон-Аты

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- Канат Кожоев
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Между Госстроем и французской компанией "ЭГИС" 8 августа подписан контракт на доработку ТЭО и разработку проектно-сметной документации проекта, реализуемого в перспективе в городе Чолпон-Ате. Об этом сообщает Госстрой.

Контракт подписан в присутствии посла Франции в Кыргызской Республике Франсуа Делаус.

Стороны отметили о важности качественной и своевременной реализации работ по контракту. Также директор Госстроя Нуртазин Джетыбаев обратил внимание, что агентством в настоящее время реализуется ряд мероприятий в рамках Национальной программы развития КР до 2026 года и Указа президента "О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль".

Проект будет реализован в городе Чолпон-Ате, включая близлежащие села, по линии Азиатского банка развития на сумму 50 миллионов долларов, половина из которого составляет грант. Средства будут направлены на строительство канализационного очистного сооружения и насосных станций, улучшение объектов по обработке твердых отходов и выполнение ряда важных мероприятий по улучшению инфраструктуры города Чолпон-Аты.


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URL: https://www.vb.kg/421300
Теги:
Иссык-Кульская область, Чолпон-Ата, Кыргызстан
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