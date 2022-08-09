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Работы по ремонту в тоннеле на перевале Тоо-Ашуу завершены

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- Алина Мамаева
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Завершились работы по ямочному ремонту в тоннеле имени Кусаина Кольбаева на перевале Тоо-Ашуу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорог.

По данным ведомства, на сегодня ограничений для проезда автотранспортных средств нет.

"В ближайшее время ожидаются другие дорожно-ремонтные работы. О возможных ограничениях движения транспорта водители будут информированы заранее", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, с 7 по 9 июля, а также с 15 по 17 июля в тоннеле временами было ограничено движение для проезда автотранспорта в связи с работами по замене сгоревшего электрокабеля и по восстановлению вентиляционной системы. С 22 по 27 июля, а также с 29 июля по 7 августа 2022 года в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ для подготовки к осенне-зимнему периоду.


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URL: https://www.vb.kg/421303
Теги:
дороги, ремонт, Кыргызстан, Минтранском
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