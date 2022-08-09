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УВД: Услуги самодельного мотодельтоплана на Иссык-Куле приостановлены

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- Алина Мамаева
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В начале августа в социальных сетях кыргызского сегмента было распространено видео, в котором сообщалось, что неизвестные граждане на самодельном мотодельтаплане на берегу дома отдыха "Тулпар" совершают полеты над озером и катают отдыхающих, тем самым представляют угрозу безопасности окружающим.

Как сообщило УВД Иссык-Кульской области, данное сообщение было зарегистрировано в электронном журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района. Струдникам поселкового отделения милиции села Бостери поручили провести проверку.

В ходе проверки был установлено, что самодельный мотодельтаплан принадлежит 42-летнему жителю села Бостери А.У., который в начале июля со своим другом привез летательный аппарат из города Бишкека. Мужчина пояснил, что за денежную плату катает отдыхающих над озером.

На момент проверки разрешительных документов у хозяев мотодельтаплана не оказалось, поэтому дельтопланеристам временно запретили оказывать услуги туристам.

На сегодня следственной службой ОВД Иссык-Кульского района собранные материалы были переданы в Государственное агентство гражданской авиации Кыргызской Республики для принятие мер в соответствии со статьей 150 ("Нарушение правил использования воздушного пространства") Кодекса о правонарушениях.


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URL: https://www.vb.kg/421305
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль
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