Кто и за что расправился с Чынгызом–Доо

30 июля в бишкекском СИЗО–1 убит один из криминальных авторитетов республики, правая рука Камчи Кольбаева Чынгыз Джумагулов по кличке Доо (Великан).

Парадокс: отлично зная, что Джумагулов - активный член ОПГ, регулярно перечисляя на пресс–конференциях все его художества, правоохранители так и не смогли оградить общество от него хотя бы на более–менее длительный промежуток времени. Джумагулова объявляли в розыск, ловили, судили, приговаривали к большим срокам заключения, давали возможность отсидеться пару лет в весьма комфортных условиях - и выпускали на свободу. В народе даже поговаривали, что Доо - внештатный сотрудник милиции. Поэтому с ним так и нянчатся.

Любимец родной Фемиды

А прекратили земной путь опэгэшника не те, кто руководствуется законом. Смерть он принял от руки человека, живущего, как и он сам, по понятиям криминального мира.

Впервые имя Чынгыза Джумагулова попало в милицейские сводки в 2007 году. Было ему тогда 26 лет, задержали его сотрудники ГУВД Бишкека за хулиганство. Эту статью УК КР в дальнейшем ему будут вменять регулярно, подгоняя под нее вымогательство, разбои, убийства, незаконное хранение оружия и наркотиков. Позже милиционеры признавались, что в отношении Джумагулова к тому времени уже возбуждались уголовные дела (как минимум дважды). Но признавались поздно: Джумагулов уже гулял на свободе. Октябрьский суд решил отпустить его через неделю после задержания, поскольку "обвинения предъявлены необоснованно".

В 2011 году МВД КР опубликовало список находящихся в розыске членов ОПГ, среди которых фамилия Джумагулов красовалась уже с полным основанием. Разыскивали его за разбой, незаконное хранение огнестрельного оружия, применение насилия в отношении представителя власти и много чего еще. В том же 2011 году Джумагулова задерживают в числе подозреваемых в убийстве депутата Баямана Эркинбаева. Задержали их в Таджикистане, экстрадировали на родину, судили. Джумагулову Первомайский суд отмерил тогда 12 лет лишения свободы. Через год Бишкекский городской суд сократил этот срок до девяти лет, а еще через год его перевели в колонию–поселение. То есть фактически освободили.

Числясь формально заключенным, в 2013 году Джумагулов в сопровождении группы поддержки (около пятнадцати крепких джигитов) ворвался на кирпичный завод в Аламединском районе и под угрозой расправы потребовал у китайского гражданина Донг Шан Кы 300 тысяч кирпичей. Зачем они понадобились кримавторитету, что он собирался строить - доподлинно неизвестно. Известно лишь, что китаец написал на него заявление в милицию. Которое вскоре забрал, "помирившись" с обидчиком.

В 2013 году Джумагулов давал показания в ходе судебного процесса над своим непосредственным боссом - Камчи Кольбаевым. И всячески открещивался от криминальной связи с ним, утверждая, что знает Кольбаева как "уважаемого, доброго и щедрого человека" - не более того.

В 2016 году Джумагулова вновь задерживают в его родном селе Ичке–Суу Иссык– Атинского района за покушение на убийство. Апрельским вечером неизвестные из автомобиля прямо в центре столицы обстреляли некоего бишкекчанина и скрылись. Гражданин в тяжелом состоянии попал в Национальный хирургический центр, а сотрудники Свердловского РУВД нашли доказательства причастности к стрельбе Чынгыза–Доо. Его заочно обвинили в организации покушения на убийство и объявили в розыск, пока не поймали 10 июня.

Интересная деталь: пока милиционеры проводили пресс–

конференции, пытаясь донести до широких слоев общественности, что собой представляет этот человек и насколько он опасен, его односельчане привлекали внимание той же общественности к "ментовскому беспределу". Рассказывали, какой Доо хороший сосед и товарищ, как много он сделал для родного села и района. При этом обвиняли милицию в фальсификации доказательств и незаконном преследовании джигита, который за всю свою жизнь не совершил ничего криминального.

В общем, все - и джумагуловские соратники, и милиция - прекрасно знали о его опэгэшных подвигах в составе кольбаевской группировки. Но формально он так и оставался всего лишь хулиганом.

Уже через два года после задержания, в 2016–м, Джумагулов каким–то непостижимым образом снова оказался на свободе, несмотря на то, что Первомайский суд приговорил его к 18 годам за решеткой, и вскоре снова попался за жестокое избиение двоих мужчин (оба, к слову, тоже были нечисты перед законом). Один из избитых позже умер в больнице.

И снова Чынгыза–Великана судили. И снова прокурор просил признать его виновным в создании организованной преступной группы (или членстве в ней) и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. И снова его приговорили лишь к пяти годам - все за то же "хулиганство". А в 2021 году он, как обычно, уже вышел на свободу "с чистой совестью".

Тем временем в соцсетях распространялись фотографии, изображающие Джумагулова во время одной из очередных отсидок. Поневоле вспоминаются строчки из воровской песни: "Сижу на нарах как король на именинах"... Доо, судя по фото, и на нарах–то не сидел. Приятно проводил время с друзьями за богатым дастарханом.

Одна судьба, а сколько в ней загадок...

"Граждан, пострадавших от противоправных действий Джумагулова Чынгыза, просим обратиться в органы ГКНБ по телефону доверия", - уже летом 2022 года писала пресс–служба этого ведомства. Не успел он по своему обыкновению сильно досрочно освободиться, как принялся кошмарить бизнесменов, вымогая у них крупные денежные суммы.

8 июля появилась информация о том, что в Аламединском районе обстреляли автомобиль Джумагулова - вроде бы чекисты неудачно провели операцию по его задержанию, в ходе которой Доо удалось скрыться. Сотрудники ГКНБ эту информацию опровергли. То есть про обстрелянную машину - все верно, однако силовики якобы не имеют к этому никакого отношения.

Свои братки пытались ликвидировать Джумагулова? Или все–таки правоохранители? Сразу после безуспешной перестрелки появилась вроде бы официальная ориентировка на кримавторитета, где черным по белому написано, что попытка его задержания 8 июля не удалась. Эта ориентировка сразу же была опровергнута соответствующими органами... И тишина. Аж до 15 июля, когда наконец–то - уже действительно официально - объявили о задержании Чынгыза Джумагулова и водворении его в СИЗО.

И снова загадка: в Интернете гуляет видео, из которого следует, что никто Доо не задерживал - он пришел в ГКНБ сам. И сдался на милость победителей. Если это так и было - может, он чувствовал, что на него открыта охота? Что большие претензии к нему появились уже не только у силовиков, но и у криминальных товарищей? Может, добровольно явившись и сев в СИЗО–1, он пытался скрыться и избежать того, что случилось через две недели после его более чем странного задержания?

По официальным опять же данным, ночью 30 июля Джумагулову нанесли 18 ножевых ранений. Сделал это сокамерник - на почве "личных неприязненных отношений". Обычная формулировка, когда тщательно скрывается истинный мотив преступления. Убийца - некто Доорон. Человек Адилета Касенова - приближенного Кольбаева, а по совместительству - казначея ОПГ. Касенов был одним из тех, кто вместе с Джумагуловым лжесвидетельствовал в 2013 году на суде над Кольбаевым, отрицая свое участие в организованной преступности и знакомство с именитым мафиози.

Чынгыз Джумагулов, говорят, копал под самого Кольбаева и намеревался стать вором в законе. Этим ли заслужил свою смерть? Или за его убийством стоит что–то другое?

"Логика подсказывает, что без участия должностных лиц такое убийство невозможно", - прокомментировал нерядовое событие депутат Дастан Бекешев. По сообщению пресс–службы Генеральной прокуратуры, действиям всех должностных лиц СИЗО–1 после доследственной проверки будет дана соответствующая юридическая оценка. Так всегда бывает, если преступление совершено в тюремных стенах, под носом у надзирателей. Недоглядели?

В мае 2006 года на Иссык–Куле в упор застрелили другого криминального авторитета - Рысбека Акматбаева. Произошло это тоже при очень странных обстоятельствах, и до сих пор нет четкой и однозначной картины произошедшего. Показания свидетелей существенно расходятся. То стрелявший был один, то двое. То стреляли из автоматов, то из пистолета. Милицию почему–то вызвали только через полчаса... Тогда, в 2006–м, обсуждалось несколько версий того убийства. Первая, естественно, - криминальные разборки, связанные с тем, что бандит Акматбаев со страшной силой попер в политику. Ну а последняя - работа профессионалов. Но каких, откуда, осталось без ответа.