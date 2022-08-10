Абдурахманхаджи Муртазалиев приехал из Алабамы с "cеребром"

Второе место в состязаниях по джиу–джитсу на XI Всемирных играх в городе Бирмингеме (штат Алабама, США) занял известный единоборец из Кыргызстана Абдурахманхаджи Муртазалиев. До него никто из наших спортсменов на этих состязаниях не достигал такого успеха.

В первом поединке Муртазалиев победил чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы из Польши Масиеша Козака со счетом 2:0. Этот спортсмен славится выполнением сложных и эффективных приемов, но кыргызстанец смог нейтрализовать все бойцовские качества соперника и выйти в полуфинал.

Затем Абдурахманхаджи сразился с представителем Израиля Шемешом Сааром и победил его со счетом 4:2.

В финале кыргызстанца поджидал спортсмен из Объединенных Арабских Эмиратов, сын президента Международной федерации джиу–

джитсу - Файсал Алькитби. Поединок был настолько напряженным и на равных силах, что судьи долго совещались, кому отдать победу. Назначили лучшим представителя ОАЭ. На этот вердикт болельщики отреагировали громким свистом, так как схватку более активно провел Муртазалиев.

После возвращения из США наш единоборец заявил корреспонденту "Вечернего Бишкека": "Да, такое поражение очень обидно. Но нет худа без добра. Если бы я победил на Играх, то обязательно устроил бы себе отпуск. Теперь пришлось круто поменять планы и начать подготовку к Азиатским играм 2023 года. В моих планах - безусловные победы на самых ответственных и престижных международных соревнованиях".

Спортивного честолюбия Муртазалиеву не занимать. Он еще в 2017 году стал чемпионом Азии по джиу–джитсу и чемпионом мира по смежной дисциплине - грепплингу. Но спортсмену хочется большего.

Кстати, на счету Абдурахманхаджи и его старшего брата - Муртазали есть еще одна громкая победа: успешное развитие джиу–джитсу в Кыргызстане. Еще 10–15 лет назад в нашей республике этим видом спорта занимались всего несколько человек, а сегодня в стране работают более 50 тренеров, численность секций возрастает с каждым годом.

P.S. Всемирные игры проводятся с 1981 года каждые четыре года. Сначала в этих состязаниях выступали представители неолимпийских дисциплин, но затем стали разрешать и спортсменам по классическим олимпийским видам. В Бирмингем приехали 3 тысячи 600 атлетов из 110 государств.

В Алабаме должны были выступать три кыргызстанца: кроме Муртазалиева, кикбоксер Икбол Фозилжанов и сумоист Айбек Касманбетов. Но с этими двумя спортсменами произошли какие–то загадочные приключения. Айбек Касманбетов не выступил на турнире вообще. Икбол Фозилжанов занял третье место, но домой по каким–то причинам не вернулся. И как стало известно редакции, возвращаться на родину не собирается. Решил остаться в Америке? Мы ждем разъяснений от президента Ф