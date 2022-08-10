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Инсулина хватит на год

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- Вячеслав Аникин
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В Кыргызстан наконец–то поступили антидиабетические препараты протафон и актрапид. Как сообщила главный эндокринолог Наталья Добрынина, их хватит на год.

К сожалению, с начала года кыргызстанцы, страдающие сахарным диабетом первой степени, жаловались на дефицит жизненно необходимых препаратов. Они писали письма в правительство, Жогорку Кенеш. Парламентарий Дастан Бекешов призвал работников Минздрава к срочному обеспечению больных людей лекарствами и напомнил им, что, согласно закону, в стране должен быть создан полугодовой запас этих лекарств. Медики, правда, утверждали, что антидиабетические препараты в наличии имеются и больные люди их получают, но жалобы в вышестоящие инстанции продолжали поступать.

Наконец все проблемы решились. Партии лекарств прошли проверку в таможенных инспекциях и теперь поступят в медицинские учреждения республики. А недавно Наталья Добрынина призналась, что частичный дефицит антидиабетических препаратов возник из–за того, что в феврале сорвался тендер на поставку лекарств в Кыргызстан.

Вопрос с обеспечением граждан инсулиновыми препаратами решался с помощью Всемирной организации здравоохранения. В Кыргызстане, напомним, диабетом первой степени страдают 62 тысячи человек, второй - 2 тысячи 499.


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URL: https://www.vb.kg/421311
Теги:
лекарства, сахарный диабет, Кыргызстан
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