"Ломать не строить". Родители учеников школы №61 обратились к президенту КР

Родители учеников учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 выступили с обращением к президенту КР Садыру Жапарову, которое они озвучили сегодня на пресс-конференции "Могут ли родители школы № 61 быть спокойны за своих детей?". Напомним, по инициативе Минобразования в Кыргызстане отныне директоров школ будут выбирать посредством тестирования, и это новшество не всем пришлось по нраву.

Член родительского комитета Акунов Орозбай в своем выступлении отметил, что школа № 61 является одной из самых лучших в стране.

"По количеству медалистов наша школа идет даже впереди турецких учебных заведений, где преподают учителя из Турции. Юрию Низовскому на протяжении многих лет удавалось держать уровень качества обучения, и это нужно ценить. Хотелось бы, чтобы глава Минобразования учел все эти моменты. Мы просим президента Садыра Жапарова поддержать нашу школу. Если же нас не услышат, то мы вынуждены будем выйти на мирный митинг", - сказал он.

Следующей выступила Анна Рычкова, которая перечислила достижения учителей этой школы.

"В школе № 61 работают одни их лучших преподавателей страны. Многие вузы мира поименно знают их. Многие семьи переезжают поближе к школе, для того чтобы ребенок мог получить более углубленное образование. Мы боимся, что лучшие учителя уйдут в частные учебные заведения и страна лишится школы, известной еще с советских времен", - отметила она.

Член родительского комитета Набиев Ильнур добавил, что улучшать надо там, где это требуется.

"Почему же мы хотим разрушить то лучшее, что имеем? По аналогии со спортом, если команда завоевывает только золотые медали, то какой смысл менять тренерский состав", - задался он вопросом.

В свою очередь Токтомушева Алтынай сравнила реформу Минобразования с деятельностью акционеров холдинга.

"В нашей стране есть холдинг, который, как и любая компания, нацелен на получение прибыли. И даже за счет неуплаты налогов эти холдинги стремятся обогатиться, но государство не бизнес-проект. Это в первую очередь социально ориентированная структура, а Министерство образования в этом году предпринимает самые разные инициативы, которые, мягко говоря, обескураживают", - отметила она.

Также она рассказала, что родители написали обращение и лично главе ГКНБ, так как, по ее словам, подобные инициативы Минобразования несут очень серьезный риск для суверенитета нашей страны.

"Государство – это не только территория, но и население, которое должно быть не только боеспособным, но и дееспособным. Население должно быть в состоянии развивать науку, здравоохранение и экономику", - сказала она.

Ее коллега по родительскому комитету Исманов Талант отметил, что такие кадры, как Юрий Низовский, нужны стране.

"Никто не даст гарантию, что учителя не уйдут вслед за ним из школы. Тогда, скорее всего, многие из них перейдут в частные школы. Получается, для получения качественного образования нам нужно будет отдать своих детей в частные школы, но такую роскошь не все могут себе позволить. Мы очень надеемся, что президент, глава кабмина и сам министр образования примут правильное решение", - сказал он.