"Мы на все готовы". В Бишкеке родители школьников планируют выйти на митинг

Родители нескольких школ в Бишкеке просят руководство страны не проводить тестирование директоров школ в столице и Оше. Свое мнение по этому поводу они попросили озвучить посредством СМИ.

По их словам, буквально, накануне учебного года это чревато негативными и серьезными последствиями.

"Мы не говорим, что не нужно проводить тестирование, но давайте хотя бы пока ограничимся в качестве пилотного проекта регионами. Тем более, что это не противоречит указу президента. Бишкек и Ош имеют статус городов республиканского значения и здесь школы находятся на балансе местных муниципалитетов. Поэтому снятие директоров школ и отбор путем тестирования нарушают нормы Трудового кодекса.

В указе президента четко сказано, что данная реформа проводится в целях улучшения качества работы в школах, а так как чаще всего ученики школ Бишкека и Оша показывают лучшие результаты, то лучше будет, тем более накануне учебного года, не усугублять ситуацию. В противном случае ради будущего наших детей мы готовы выйти на митинг", - сказали родители.

Высказали аналогичное мнение сегодня на пресс-конференции в Бишкеке и родители учеников столичной школы №61. Так одна из родителей Алтынай отметила, что экономическая ситуация в стране тяжелое и такие потрясения в канун учебного года – совсем не прибавляют родителям оптимизма.

"Поэтому мы также поддерживаем решение, чтобы школьную реформу в городах Ош и Бишкек пока приостановить и уделить гораздо большее внимание региональным школам, которые остро нуждаются в подобного рода реформах и оптимизации. Мы хотим, чтобы нас услышало руководство нашей страны", - сказала она.

"Мы на все готовы ради наших детей. Неужели мы будем молчать и терпеть подобного рода реформы. Министру следует все хорошо обдумать и постепенно что-либо внедрять, при этом, поддерживая успешные школы", - добавил член родительского комитета школы №61 Талант Исманов.