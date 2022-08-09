Украинские беженцы находят работу через платформу Joblio в Канаде

МАЙАМИ , 8 августа 2022 г.

Глобальная рекрутинговая платформа Joblio, которая считается золотым стандартом в сфере международного трудоустройства, объединилась с канадскими работодателями и Starlight Investments, чтобы помочь украинским беженцам получить защищенный статус по программе CUAET и найти работу и жилье. Сегодня Joblio Inc. объявила об успешном трудоустройстве первой группы украинских беженцев, переехавших в Канаду.

С самого начала российского вторжения компания Joblio помогала украинским беженцам, спасающимся от ужасающего конфликта, найти работу в Канаде. Ян Пурижанский, генеральный директор и соучредитель Joblio Inc., подтверждает приверженность делу оказания помощи беженцам из Украины и настаивает на продолжении выделения ресурсов для содействия их скорейшему переезду в более безопасные страны.

"Наша цель в Joblio - произвести революцию в области ассимиляции мигрантов. Мы предлагаем постоянную поддержку и помощь в преодолении неожиданных проблем на новом месте", - заявил Ян Пурижанский.

Компания Joblio Inc. в кратчайшие сроки справилась со всеми аспектами процесса поиска работы - от подготовки и оформления документов до составления резюме, поиска спонсоров, организации встреч и поиска жилья.

Чтобы помочь решить трудный вопрос переезда, компания Starlight Investments выступила с инициативой предоставить жилье переселенным беженцам на гибких условиях, чтобы они могли обеспечить стабильность, не беспокоясь о немедленной оплате счетов. Основанная в 2011 году, компания North American Real Estate управляет активами от имени публичных, институциональных и частных инвесторов и подтверждает намерение строить современные жилые помещения, в которых люди смогут жить, работать, совершать покупки и развлекаться.

"Наши сердца и мысли с народом Украины, и мы продолжим делать все возможное, чтобы поддержать его и помочь ему пережить эти трудные времена. Мы знаем о проблемах,связанных с внезапным переездом за границу, и работаем вместе, чтобы быть максимально гибкими", – считает Симона Уэбб, исполнительный директор Starlight National Leasing,Starlight Investments.

Компания Joblio, основанная Яном Пурижанским и возглавляемая бывшим президентом Manpower Group Дэвидом Арклессом, обеспечивает наиболее эффективный процесс найма, обучения и переподготовки мигрантов для международной занятости. Уникальная программа компании Applicant Concierge Experience (ACE) ориентирована на управление сообществом трудовых мигрантов до отъезда и после прибытия. Она помогает иностранным соискателям начать адаптироваться в новых местах проживания еще до того, как они покинут свои страны.

Доступная глобальная платформа Joblio, отличается от непрозрачной и неэффективной практики нынешнего международного рынка труда мигрантов, устраняет неэтичных посредников из процесса, создавая большую экономическую привлекательность как для работодателей, так и для работников. Ее оптимизированный и прозрачный процесс найма приводит к более быстрой обработке кандидатов, повышению удовлетворенности сотрудников и снижению текучки кадров.

Чтобы узнать больше о революционных практиках ведущей рекрутинговой компании, свяжитесь с Joblio, используя контактную информацию ниже.

Контакты со СМИ: Jiblio, Inc. Attn: Связи со СМИ Майами, Флорида 33180 cmo@joblio.co https://joblio.co

О Starlight Investments

Starlight Investments - частная компания с полным спектром услуг, базирующаяся в Торонто, занимается инвестициями в многоквартирную жилую и коммерческую недвижимость и управлением активами. Ею руководит опытная команда из более чем 300 профессионалов. В настоящее время компания управляет более чем 25 миллиардами долларов

прямых инвестиций в недвижимость, а также инвестиционными ценными бумагами в недвижимость. Инвестиционные инструменты включают институциональные совместные предприятия, коммерческую недвижимость True North, фонды многоквартирной недвижимости Starlight U.S., фонд Northview и фонды Starlight Capital. Портфель Starlight Investment состоит из примерно 73 000 многоквартирных домов по всей Канаде и США и более 8 миллионов квадратных футов коммерческой недвижимости.