В Оше прошел штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду

В мэрии города Ош прошло заседание штаба по подготовке к предстоящему отопительному зимнему периоду во главе с председателем штаба - вице-мэром города Сонунбеком Жунусбаевым. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города.

В ходе мероприятия с информацией о проводимой работе выступили руководители соответствующих коммунальных предприятий города МП "Теплоснабжение", ТЭЦ, МЖКУ, РЭС, Энергосбыт, а также представители городского управления образования и учреждений системы здравоохранения.

Сообщается, что со стороны ТЭЦ города Ош подана заявка на тендер по приобретению 23 тыс.тонн мазута, а со стороны МП "Теплоснабжение" уже проведен тендер и заключён договор на поставку 13 тыс. тонн угля. Все подготовительные мероприятия проводятся согласно утвержденного графика.

По итогам заседания руководителям соответствующих служб и ведомств даны поручения: