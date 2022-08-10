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В Оше прошел штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду

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- Бакыт Стамов
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В мэрии города Ош прошло заседание штаба по подготовке к предстоящему отопительному зимнему периоду во главе с председателем штаба - вице-мэром города Сонунбеком Жунусбаевым. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города.

В ходе мероприятия с информацией о проводимой работе выступили руководители соответствующих коммунальных предприятий города МП "Теплоснабжение", ТЭЦ, МЖКУ, РЭС, Энергосбыт, а также представители городского управления образования и учреждений системы здравоохранения.

Сообщается, что со стороны ТЭЦ города Ош подана заявка на тендер по приобретению 23 тыс.тонн мазута, а со стороны МП "Теплоснабжение" уже проведен тендер и заключён договор на поставку 13 тыс. тонн угля. Все подготовительные мероприятия проводятся согласно утвержденного графика.

По итогам заседания руководителям соответствующих служб и ведомств даны поручения:

  1. начать подготовительные мероприятия по организации на территории города 11 пунктов реализации угля;
  2. усилить проведение разъяснительной работы с жителями многоэтажных жилых домов по необходимости утепления окон и дверей подъездов, ремонта подвальной части;
  3. усилить проведение разъяснительной работы с населением и предпринимателями по принятию мер для сохранения лимита электроэнергии, переходу на энергосберегающие технологии;
  4. проведение разъяснительной работы среди владельцев частных домов, подключенных к системам отопления коммунальных предприятий города, на необходимость перехода на отопление углем или коммерческие условия оплаты;
  5. строительным компаниям, проводящим работу по строительству многоэтажных жилых домов - включить обязательным пунктом в техусловия установку модульных котельных на территории строящихся объектов;
  6. учреждениям системы здравоохранения и образования завершить ремонт отопительных систем своих учреждений.


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URL: https://www.vb.kg/421321
Теги:
мэрия, отопительный сезон, Ош, Кыргызстан, отопление
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