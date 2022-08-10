В Оше прошел штаб по подготовке к отопительному зимнему периоду

В мэрии города Ош прошло заседание штаба по подготовке к предстоящему отопительному зимнему периоду во главе с председателем штаба - вице-мэром города Сонунбеком Жунусбаевым. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета города.
В ходе мероприятия с информацией о проводимой работе выступили руководители соответствующих коммунальных предприятий города МП "Теплоснабжение", ТЭЦ, МЖКУ, РЭС, Энергосбыт, а также представители городского управления образования и учреждений системы здравоохранения.
Сообщается, что со стороны ТЭЦ города Ош подана заявка на тендер по приобретению 23 тыс.тонн мазута, а со стороны МП "Теплоснабжение" уже проведен тендер и заключён договор на поставку 13 тыс. тонн угля. Все подготовительные мероприятия проводятся согласно утвержденного графика.
По итогам заседания руководителям соответствующих служб и ведомств даны поручения:
- начать подготовительные мероприятия по организации на территории города 11 пунктов реализации угля;
- усилить проведение разъяснительной работы с жителями многоэтажных жилых домов по необходимости утепления окон и дверей подъездов, ремонта подвальной части;
- усилить проведение разъяснительной работы с населением и предпринимателями по принятию мер для сохранения лимита электроэнергии, переходу на энергосберегающие технологии;
- проведение разъяснительной работы среди владельцев частных домов, подключенных к системам отопления коммунальных предприятий города, на необходимость перехода на отопление углем или коммерческие условия оплаты;
- строительным компаниям, проводящим работу по строительству многоэтажных жилых домов - включить обязательным пунктом в техусловия установку модульных котельных на территории строящихся объектов;
- учреждениям системы здравоохранения и образования завершить ремонт отопительных систем своих учреждений.