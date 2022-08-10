В Кыргызстане начали выдавать кредиты для увеличения поголовья скота

Финансово-кредитный фонд начал выдавать кредиты аграриям в сфере молочного производства. Об этом сообщает Министерство финансов.

Уточняется, что проект разработан для повышения производительности молочного сектора и нацелен на увеличение поголовья крупного рогатого скота для производства молока.

Фермерам предлагаются займы на сумму до 500 тысяч сомов, фермерским хозяйствам - до 1 миллиона сомов.

Кредит предоставляется под 6 процентов годовых на срок до трех лет под залоговое обеспечение. Предусмотрен льготный период в девять месяцев по погашению основной суммы. Предусмотрена также выдача кредитов до 150 тысяч сомов с поручительством.