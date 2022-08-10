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В Кыргызстане начали выдавать кредиты для увеличения поголовья скота

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- Канат Кожоев
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Финансово-кредитный фонд начал выдавать кредиты аграриям в сфере молочного производства. Об этом сообщает Министерство финансов.

Уточняется, что проект разработан для повышения производительности молочного сектора и нацелен на увеличение поголовья крупного рогатого скота для производства молока.

Фермерам предлагаются займы на сумму до 500 тысяч сомов, фермерским хозяйствам - до 1 миллиона сомов.

Кредит предоставляется под 6 процентов годовых на срок до трех лет под залоговое обеспечение. Предусмотрен льготный период в девять месяцев по погашению основной суммы. Предусмотрена также выдача кредитов до 150 тысяч сомов с поручительством.


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URL: https://www.vb.kg/421324
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Министерство финансов
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