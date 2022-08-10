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ГНС ежеквартально определяет рейтинг территориальных налоговых органов

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- Канат Кожоев
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Государственная налоговая служба с этого года раз в квартал определяет результативность деятельности территориальных налоговых органов путем составления соответствующего рейтинга.

Это делается в целях системной оценки эффективности деятельности структурных подразделений ГНС.

Индикаторы оценки включают 21 критерий по основным показателям деятельности ГНС, в том числе выполнение прогнозных показателей по налогам и страховым взносам, сокращение задолженности и излишне уплаченных налогов и превышения по НДС, качество обслуживания плательщиков, суммы налогов, платежей и страховых взносов, доначисленных по результатам налоговых проверок, а также поступления по ним, розыск субъектов, не представляющих отчеты, текучесть кадров, исполнительская дисциплина и другие.

На основании отчетных данных территориальных налоговых органов ежеквартально формируются индикаторы оценки их деятельности и рейтинг, который доводится до сведения самих налоговых органов и общественности путем публикации на сайте ГНС.

Квалификация оценок рейтинга выглядит следующим образом: набравшим 91-100 баллов выставляется оценка "отлично", 81-90 баллов – "хорошо", 61-80 баллов – "удовлетворительно" и от 60 и менее баллов – "неудовлетворительно".

Данный рейтинг дает возможность налоговым органам обратить особое внимание на те участки работы, по которым показатели не достигли лучших результатов и требуют повышения эффективности, а также позволяет повысить мотивацию к достижению лучших результатов и сосредоточить свои усилия на проблемных участках работы.

По итогам 1 квартала текущего года из 60 территориальных налоговых органов деятельность двух органов оценена на "хорошо", 47 – на "удовлетворительно" и 11 налоговых органов получили "неудовлетворительную" оценку.

По итогам первого полугодия 1 налоговый орган получил оценку "хорошо", 56 – "удовлетворительно" и 3 органа – "неудовлетворительно".

С рейтингом можно ознакомиться на сайте ГНС.


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URL: https://www.vb.kg/421325
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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