В Оше построят объекты водоснабжения на 250 млн сомов. Объявлен тендер

Вчера,9 августа мэр города Ош Алмаз Мамбетов сообщил об объявлении тендера на строительство головного водозаборного сооружения и водопроводной линии до плотины города Ош в рамках Программы по улучшению водоснабжения города Ош.

Основная цель данного проекта – бесперебойное обеспечение жителей города чистой водой в период обильных осадков и паводков.

"Здесь необходимо отметить, что работа разделена на 2 этапа. В первую очередь будут обращать внимание на те строительные компании, которые имеют свою техническую базу и опыт работ в данной сфере. Второй этап – это стоимость работ. Особый контроль – это справедливый и объективный отбор участников. Наша цель – решить вопрос с обеспечением граждан чистой водой", - подчеркнул градоначальник.

Отметим, что до плотины города Ош имеется селевые русла, через которые в период дождей загрязняется река Ак-Буура.

В рамках данного проекта предусмотрена прокладка 2,4 км водопроводной линии диаметром 1000 мм, чтобы производить забор воды минуя селевые русла.

На данные виды работ предусмотрено 250 млн сомов, выделенных в рамках проекта АБР. Срок строительства 2 года.

Работа по данному проекту началась еще в 2016 году, однако в активную практическую фазу мероприятия вступают в этом году. Ожидается, что после реализации проекта вопрос с обеспечением горожан чистой питьевой водой в период обильных дождей и паводков решится на 70-80%.