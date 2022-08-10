В ходе рейда в Караколе выявлено 12 работающих несовершеннолетних

Как сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области, с 8 по 9 августа в городе Караколе прошло рейдовое мероприятие "Подросток-Труд", в котором приняли участие инспекторы по делам детей ОВД Каракола, представители социального отдела мэрии и других государственных органов.

В ходе рейда были обследованы рынки, биржи труда, автомойки и другие места, где были выявлены 12 работающих несовершеннолетних.

В момент проверки у работодателей не оказалось соответствующих трудовые договоров с детьми и их законными представителями.

По всем выявленным фактам были проведены профилактические беседы. Работодатели строго предупреждены о недопущении детского труда противоречащего законодательству КР.